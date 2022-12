Académica e Belenenses empatam no encerramento da 12ª jornada

Num duelo entre dois históricos do futebol nacional, os golos somente apareceram na reta final do desafio. Jogo referente à Liga 3.

A Académica e o Belenenses empataram, a uma bola, no encerramento da 12ª jornada da Série B da Liga 3.

No Estádio Cidade de Coimbra, num confronto entre dois históricos do futebol português, os azuis do Restelo foram a primeira equipa a criar perigo, com João Costa, à passagem dos 19", a ficar a centímetros de inaugurar o marcador. Dois minutos depois, Clé, extremo cabo-verdiano, deixou um novo aviso, obrigando o guardião Nuno Hidalgo a defender para canto.

Com um agradável ambiente nas bancadas, a trazer à memória os tempos em que as duas formações competiam no principal escalão, os golos só apareceram na etapa complementar do desafio e já perto do apito final.

Aos 81 minutos, na primeira vez que tocou no esférico, o recém-entrado Pedro Martelo abriu o ativo para a turma de Belém, com uma autêntica obra de arte. Assistido por Flavinho Júnior, o avançado, de 23 anos, natural de Évora, recorreu a um pontapé de bicicleta para assinar uma execução candidata a melhor da temporada na prova.

No entanto, o resultado ainda não estava fechado e, já em período de compensação, aos 90+2", os estudantes chegaram à igualdade. Após um cruzamento de trivela de Pedro Prazeres, a bola bateu na mão de João Sousa que estava dentro da área e o árbitro Pedro Ferreira não hesitou em assinalar penálti. Da marca dos 11 metros, David Teles, também saído do banco, não desperdiçou.

Com este desfechoo, o Belenenses permanece no quarto lugar da tabela classificativa, somando agora 20 pontos. Já a Briosa segue como lanterna vermelha, com oito.