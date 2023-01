Académica apresentou plano de recuperação no último dia do prazo

Académica apresentou plano de recuperação dentro do prazo definido pelos credores

A Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) da Académica-Organismo Autónomo de Futebol (OAF) apresentou, em tribunal, o plano de recuperação financeira do clube, que está insolvente com uma dívida de 12,9 milhões de euros (ME).

"Embora tenhamos pedido uma prorrogação do prazo, conseguimos apresentar o plano mesmo no último dia", sublinhou o presidente da direção, Miguel Ribeiro, que remeteu mais explicações para uma conferência de imprensa a realizar no final da semana.

No dia 16 de novembro do ano passado, a assembleia de credores da SDUQ da Académica aprovou a manutenção da atividade do clube com o compromisso de apresentar um plano de recuperação dentro de 60 dias.

"Esta decisão é favorável para a Académica ter futuro, que é aquilo que todos desejamos. Estamos numa fase decisiva e esta direção, eleita em 15 de junho [de 2022], foi obrigada, nos termos da lei, a apresentar-se à insolvência", disse, na altura, aos jornalistas, o presidente Miguel Ribeiro.

Em setembro último, para fazer face à situação económica da SDUQ a direção da briosa deu entrada com um pedido de insolvência e reestruturação no Juízo de Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, secção de Montemor-o-Velho.

A assembleia de credores definiu que a dívida do clube dos "estudantes" é de 12,9 ME, distribuída por cerca de 60 credores, sendo que os maiores são o Estado português e a Segurança Social (cerca de dois milhões de euros), o grupo brasileiro Guimarães e Neto (750 mil euros), a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (300 mil euros) e a Sporting SAD (150 mil euros).

"Fizemos questão de apresentar o plano dentro do prazo para mostrarmos a nossa boa-fé e o nosso empenho em respeitar a lei e os credores que inicialmente nos deram esta confiança, com a aprovação da manutenção da atividade da Académica", frisou o presidente da Académica.

A Académica desceu na época passada à Liga 3, em que ocupa atualmente a última posição da Série B, com 11 pontos, quando estão decorridas 14 jornadas.