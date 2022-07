Académica anuncia mais um reforço: João Pais chega do Vizela

Extremo de 23 anos jogou no Oliveira do Hospital e no Pedras Salgadas nas duas últimas temporadas, por empréstimo

A Académica de Coimbra continua a anunciar reforços para a primeira temporada de sempre do clube no terceiro escalão do futebol português. João Pais é o mais recente jogador a chegar à cidade dos estudantes.

O extremo de 23 anos chega proveniente do Vizela, apesar de, nas duas últimas temporadas, ter atuado, por empréstimo, com as cores do Oliveira do Hospital e do Pedras Salgadas.