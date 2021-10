Acácio Santos deixa o comando técnico do União Santarém

Após o desarei caseiro com o Cova da Piedade. Equipa em dificuldades na Liga 3.

Acácio Santos deixou o comando técnico do União Santarém. O treinador de 41 anos deixa o cargo que ocupava desde a temporada passada, que terminou com a ascensão do clube do Campeonato de Portugal à nova prova do calendário nacional.

Este desfecho surge após a derrota caseira frente ao Cova da Piedade, por dois golos sem resposta. Na Série B da competição, o União Santarém soma apenas três pontos em cinco jogos realizados.