Abdul Annan é médio e brilha na retoma do Moncarapachense

Ganês é uma peça essencial no onze de Bizarro e aponta à permanência.

O ganês Abdul Annan, 24 anos, tem sido uma peça importante no meio-campo do Moncarapachense, décimo classificado da Série B da Liga 3. O médio iniciou a carreira no Edubiase United, do Gana, e, depois de ter atuado no Tema Youth, teve a primeira experiência fora do país na temporada 2018/19, no Egito, com a camisola do El-Entag El-Harby.

Annan chegou a Portugal na época 2020/21 para representar o Sporting da Covilhã, na II Liga, onde ainda chegou a trabalhar com o seu atual treinador, José Bizarro, que substituiu Daúto Faquirá no comando técnico dos serranos. Antes de chegar ao Moncarapachense, o jogador ganês ainda passou pelo Loures, mas foi na equipa de Olhão que conquistou o primeiro troféu: a Supertaça do Algarve.

Ao longo do campeonato, Abdul Annan tem sido preponderante na recuperação dos algarvios, tendo já realizado 15 jogos (1108 minutos realizados), alguns deles com distinção, o que já lhe valeu, de resto, a nomeação para o melhor onze da jornada da Liga 3. O ganês não teve dificuldade em adaptar-se ao novo clube. "Foi fácil, porque os meus companheiros de equipa e dirigentes são ótimas pessoas e, nessa medida, senti-me imediatamente bem inserido para começar a trabalhar." Já sobre o atual momento do conjunto algarvio, o médio refere que a equipa está "mais forte" e preparada para dar cartas num "campeonato muito competitivo e com qualidade". "Isto deve-se ao facto de termos conseguido adaptar-nos com alguma rapidez aos novos processos que o míster introduziu, o que nos vai dando outra consistência dentro de campo", analisou Abdul Annan.

Mesmo numa situação complicada na tabela classificativa, o médio ganês acredita na recuperação. "Embora não seja uma tarefa fácil, acredito firmemente que vamos conseguir a permanência e digo-o pelo que temos vindo a fazer", apontou o jogador, determinado também em evoluir. "Resta-me trabalhar, para que possa estar no meu melhor em cada jogo, de maneira a ajudar a equipa a conseguir atingir o objetivo da permanência."