Redação com Lusa

Declarações de Armando Marques (presidente da União de Leiria. após o jogo com o Alverca (1-2), da segunda mão do play-off da fase de subida da Liga 3, disputado este domingo no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria:

Sentimento: "É uma frustração grande. Propúnhamos subir divisão, era o principal objetivo. Estou em crer que muitas outras coisas que conseguimos este ano têm de se ressalvar. A União de Leiria é neste momento um gigante que acordou e é algo que todos os players do futebol devem estar atentos."

Ambição de chegar à I Liga: "O objetivo é chegar à I Liga rapidamente porque a região centro necessita da União de Leiria na I liga. Este ano não conseguimos dar um passo em frente, mas vamos lutar todos os dias para que isso seja concretizável."

Bino Maçães será o treinador? "O Bino tem contrato até 30 de junho de 2022."