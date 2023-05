A subida do Belenenses: "Tinha o ritmo cardíaco muito acelerado, mal conseguia respirar"

Guarda-redes David Grilo diz que no final do jogo que devolveu o Belenenses aos escalões profissionais sentiu o ritmo cardíaco acelerado. Um dos heróis da subida do Belenenses à II Liga abriu o coração para O JOGO, mostrando a alegria que lhe vai na alma após a façanha do clube do Restelo, que somou a quinta promoção seguida.

O histórico Belenenses, clube que este ano comemora 104 anos de existência, está de regresso às competições profissionais. O emblema da Cruz de Cristo carimbou no passado sábado a subida à II Liga e vai discutir no próximo dia 21 de maio, com a U. Leiria o título nacional da Liga 3. Foi o culminar de um percurso iniciado em 2018, com cinco subidas de divisão consecutivas, mas que os responsáveis dos azuis do Restelo acreditam que não vai ficar por aqui.

Mais de oito mil adeptos festejaram no estádio e muitos outros saíram às ruas para festejar o feito com que há muito sonhavam. David Grilo, jovem guarda-redes que fez quase toda a sua formação no Linda-a-Velha e que teve ainda passagens, entre outros, pelo V. Setúbal, Atlético, Oriental e Amora, foi figura central da excelente temporada belenense e viveu um momento inolvidável. "Sinto-me lisonjeado e só posso agradecer ao clube por me ter dado a oportunidade de fazer parte desta linda história. Quando o árbitro terminou o jogo, só me lembro das lágrimas a caírem-me pelo rosto e de começar a ser abraçado por colegas e adeptos. Tinha o ritmo cardíaco muito acelerado, mal conseguia respirar, mas foi um momento único que vou recordar para o resto da minha vida. Após estes meses todos em que joguei no Belenenses, tive a certeza de que o renascimento estava a ser feito desde a sétima divisão", sublinhou.

David Grilo, que não vê segredos neste êxito, apenas reconhece o trabalho do grupo e o apoio dos adeptos ao longo do percurso. Já sobre o seu futuro, deixa em aberto a possibilidade de continuar. "Quem não gostava de representar este clube? Falta disputar uma final que será histórica entre duas grandes equipas. Depois decidirei", disse, lançando um repto aos adeptos, que considera terem sido o 12.º jogador nesta caminhada, para que compareçam no Jamor e ajudem a equipa a abrilhantar a época com o título da Liga 3.

Adeptos de regresso ao Restelo

No último sábado estiveram nas bancadas do Restelo cerca de oito mil adeptos, um número significativo e demonstrativo que a chama da massa adepta deste emblema centenário continua bem acesa. Ao longo da época, a média de assistências no Restelo rondou os quatro mil adeptos por jogo, enquanto fora de portas o apoio à equipa nunca foi inferior a meio milhar. Só na última deslocação belenense, à Amora, estiveram presentes cerca de 800 adeptos do clube. A expectativa para a próxima temporada, na II Liga, é que os números continuem a aumentar.