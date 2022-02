A norte está tudo ao rubro, a sul há dois já qualificados: as contas da Liga 3

Com U. Leiria e Torreense já qualificados para a etapa de promoção, é na Série A que há maior equilíbrio. São nove os clubes que ainda têm hipóteses matemáticas de ficar entre os quatro primeiros. A sul, o Alverca está perto de garantir a passagem e depois há mais quatro pretendentes.

Faltam três jornadas para acabar a primeira fase da Liga 3 e ainda há muito para decidir no que toca aos oito clubes que vão disputar a fase de subida, dividida em duas séries de quatro participantes. Ora, U. Leiria e Torreense já garantiram o acesso à próxima etapa, mas na Série A (zona norte) está tudo em aberto. O JOGO fez as contas e traçou os cenários do que se pode esperar nas próximas três semanas.

Num agrupamento de 12 clubes, nove têm possibilidades matemáticas de disputara ascensão à Liga SABSEG: Felgueiras, Canelas 2010, Oliveirense, V. Guimarães B, Braga B, Lourosa, Sanjoanense, São João de Ver e Anadia, têm alguns confrontos diretos decisivos nas próximas semanas.

O Felgueiras lidera com 33 pontos e tem um encontro em atraso. O Canelas 2010 está colado ao Felgueiras e daí até ao sexto posto há três pontos a separar as equipas, a saber: Oliveirense (31), V. Guimarães B, Braga B e Lourosa, todos com 30. Sanjoanense (28 pontos), Anadia (26) e São João de Ver (25) têm uma missão mais difícil.

Na próxima ronda, a Oliveirense recebe o Felgueiras, a Sanjoanense o São João de Ver e o Vitória defronta o Canelas 2010. Na semana seguinte, há um Lourosa-Braga B, um Felgueiras-V. Guimarães B e um São João de Ver-Anadia. A derradeira jornada reserva um Braga B-São João de Ver, um Sanjoanense-Canelas 2010 e um Oliveirense-Lourosa. Confrontos diretos que vão certamente fazer a seleção de quem ficará entre os tão desejados quatro primeiros e que asseguram, desde logo, a permanência na Liga 3.

A sul, o Alverca tem 35 pontos, um encontro em atraso e só uma hecatombe afastará os ribatejanos da luta pela subida. Com duas vagas atribuídas e uma muito bem encaminhada, sobra o quarto lugar. Tem vantagem o V. Setúbal (30 pontos), seguido de Amora (27), Real SC (27) e Caldas (23), este último com uma ronda por realizar.

Real SC e Amora defrontam-se no sábado, e depois os amorenses vão receber o Caldas na penúltima jornada da competição, isto falando dos confrontos diretos que envolvem estes quatro emblemas.