"A idade é um número. Se tivesse 19 ou 20 anos ficaria igualmente satisfeito"

Mateus renovou com o Torreense depois de ser eleito o melhor jogador da Liga 3.

O avançado Mateus vai acompanhar o Torreense na subida à II Liga, depois de ter renovado contrato, e garante que o objetivo é fazer melhor do que na temporada passada. "Pretendo fazer uma época igual ou melhor à última e, apesar de ser um campeonato mais exigente, vou preparar-me bem para estar à altura do desafio", disse em declarações à Lusa.

Sem avançar um número, o angolano, que foi eleito o melhor jogador da Liga 3 pela Federação Portuguesa de Futebol, refere que quer ultrapassar os 14 golos apontados na temporada transata.

O experiente avançado, cuja renovação foi anunciada na quarta-feira, conta que teve duas propostas, uma da II Liga de futebol e outra da Liga 3, mas garante que o seu "coração" tinha preferência pelo emblema de Torres Vedras. "Fui muito bem recebido na cidade e a minha prioridade era continuar no clube, também pelas pessoas que estão à frente do projeto", salienta Mateus, mostrando-se bastante feliz com a continuidade, mesmo que as outras propostas até fossem mais vantajosas financeiramente.

Com 37 anos, o internacional foi figura de destaque na conquista da primeira edição da Liga 3, mas não tem dúvidas em afirmar que a idade é "apenas um número". "Se tivesse 19 ou 20 anos ficaria igualmente satisfeito, trata-se apenas de nos sentirmos bem e sermos competentes para cumprir aquilo a que nos propusemos, que era jogar para ser campeão e subir de divisão", atira.

Sobre a longevidade, Mateus recordou ainda outros casos de jogadores que continuam a dar cartas. "Se mantivermos o foco e a paixão naquilo que estamos a fazer as coisas fluem e conseguimos durar muito tempo a desfrutar de jogar futebol", reitera.

O futebolista, que antes de ingressar no Torreense alinhou por clubes como Penafiel, Boavista, Arouca, Nacional e Gil Vicente, continuará, desta forma, a ser um importante jogador para o plantel que continuará a ser comandado pelo técnico Nuno Manta Santos.