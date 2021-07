Anadia vai marcar presença na Liga 3, nova prova do futebol português.

Miguel Valença, treinador do Anadia, assume que o facto de o clube ter feito a melhor época da história, ficando a apenas um ponto da subida à Liga SABSEG - alcançada pelo Trofense - eleva a fasquia para esta primeira participação na Liga 3. O presidente, Vasco Oliveira, e o capitão Hélder Castro, também partilham a mesma ambição do técnico...



O Anadia vai entrar na Liga 3, cheio de ambição, muito por culpa da melhor temporada da história do clube, que foi líder da série D, do CdP, tendo depois ficado a um ponto do Trofense, que ao vencer a fase de grupos, carimbou a subida à II Liga. Miguel Valença admite que o objetivo inicial desta época não é subir, mas o plantel deve sonhar. "O primeiro objetivo é garantir a manutenção o mais rapidamente possível, sabendo que vamos para uma competição nova, com as melhores equipas do CdP. Temos mais responsabilidade pelo passado, mas é uma responsabilidade positiva, que é ganhar o próximo jogo. Vamos querer lutar pelos quatro primeiros lugares, que nos darão acesso à segunda fase. Este ano, a Direção não pediu o objetivo II Liga, mas sei que o plantel tem muita ambição e vontade de sonhar", revelou o treinador, que aos 31 anos, é o mais jovem a trabalhar neste patamar. "Ambiciono chegar aos campeonatos profissionais, desde o primeiro dia. Estou orgulhoso do meu trajeto, mas quero estar ainda mais", confessou, reconhecendo que para fechar o plantel, poderá chegar mais um elemento, que faça a posição de central e médio-defensivo.

Já o presidente, Vasco Oliveira, partilha a mesma convicção do técnico. "Estou há cerca de dez anos no clube e evoluímos sempre para melhor. Tivemos duas hipóteses de chegar à II Liga e esta última, foi a que estivemos mais perto, fruto da experiência que fomos adquirindo, a nível de gestão e plantel. Este ano, queremos dar continuidade", sublinhou o dirigente, que conta com a ajuda de investidores japoneses na SAD e vê "infraestruturas com capacidade para encaixar numa II divisão", admitindo que "o orçamento subiu ligeiramente, pela inflação provocada pela criação da Liga 3".

Para finalizar, o capitão, Hélder Castro, também subscreveu as opiniões do treinador e do presidente, embora adotando um discurso mais focado em metas a curto prazo. "Este é um clube com potencial enorme, que está a crescer com a ajuda de todos e a fasquia está alta. Objetivo? Passa por ganhar ao Canelas, no arranque da época", atirou, revelando que por ser o mais velho do plantel (35 anos), costuma comunicar bastante com o grupo. "A mensagem é sempre a mesma, quando ganhámos, o jogo já passou, não ficámos a pensar sobre as vitórias e quando há um resultado menos positivo, já está para trás e é pensar no próximo e trabalhar sempre no máximo e confiança total nas nossas capacidades", vincou o médio, que ainda não pensa no fim de carreira.