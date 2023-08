1.º Dezembro subiu à Liga 3 e vai jogar a 160 quilómetros de casa

Por não ter as condições exigidas pela FPF para jogar no Campo Conde de Sucena, o emblema de Sintra teve de mudar de casa e a solução encontrada foi em Ponte de Sor.

O 1.º Dezembro, clube que subiu esta temporada à Liga 3, anunciou esta sexta-feira que vai disputar os jogos como visitado no Estádio Municipal de Ponte de Sor, a sensivelmente 160 quilómetros de casa.

O Campo Conde de Sucena, casa do emblema de Sintra, não reúne as condições exigidas pela FPF para receber partidas da Liga 3, daí esta alternativa.

"Vimos por este meio informar todos os sócios e simpatizantes do Clube, que na época desportiva 23/24, o campo escolhido para os jogos caseiros da nossa equipa Principal será o Estádio Municipal de Ponte Sor. Após variadas tentativas de se procurar um campo com as condições exigidas para a Competição Liga 3, o Estádio Municipal de Ponte Sor foi a melhor solução encontrada. Juntos vamos fazer com que o nosso clube se sinta em casa em qualquer campo. Agradecemos desde já a disponibilidade e simpatia demonstrada pelos responsáveis da câmara municipal de Ponte Sor", lê-se num comunicado do 1.º Dezembro.