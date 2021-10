Vasco Faísca deixa o comando do nono classificado da zona sul da Liga 3

Vasco Faísca já não é treinador do Alverca, nono classificado da série 2 (zona sul) da Liga 3.

A saída foi ontem anunciada pelo emblema do Ribatejo, dois dias depois do empate caseiro (2-2) com o Oliveira do Hospital. Faísca, 41 anos, deixa o Alverca ao cabo de quatro jogos, nos quais venceu apenas um, tendo empatado outro e perdido dois.