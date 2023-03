Vítor Murta na conferência de O JOGO: "Temos uma formação digna, mas com muitas dificuldades"

Presidente do clube axadrezado foi um dos presentes na 1.ª conferência de O JOGO.

O segundo painel da 1.ª conferência de O JOGO, dedicado ao futebol de formação, contou com as presenças de Paulo Esteves Ferreira, vereador da Câmara de Valongo, José Manuel Soares, presidente do Valadares, José Neves, presidente da AF Porto, e também de Vítor Murta, presidente do Boavista.

O líder do emblema axadrezado congratulou-se com o facto de o seu clube apostar "há muitos anos na formação", apontando alguns pontos dos obstáculos que procura ultrapassar. "Devido às dificuldades que tivemos, o clube viu-se obrigado a reformular todo o futebol de formação. O sucesso da Seleção Nacional é conseguido pelo trabalho dos clubes, mas há uma fatura a pagar no final do mês. O Boavista recebe cerca de 200 mil euros da UEFA, mas isso é uma pequena migalha para a formação", considerou, indicando mais dificuldades. "Somos utentes da Câmara Municipal do Porto, mas pagámos para ter campos para a formação treinar. É muito dificil, para clubes com a dimensão estrutural do Boavista, ter uma formação digna. Temos, mas com muitas dificuldades. É com orgulho que sublinho que a nossa formação está no topo do topo, mas é preciso saber em que condições. É preciso pensar na forma como se pode ajudar os clubes para sustentar a formação", defendeu, adiantando que "só com sucesso da equipa profissional" é possível "desenvolver a formação". "As receitas para a formação advêm do futebol profissional", salientou.

Quanto a soluções para o financiamento da formação, o presidente considerou que "a formação poderá ser um caminho para o próprio financiamento". "O Boavista tem tido algum sucesso nos últimos anos da minha presidência", afirmou, dando como exemplo os casos de Martim Tavares e Pedro Malheiro. "Em termos de financiamento passará sempre por retirar algumas verbas do futebol profissional. Estamos a trabalhar para chegar ao final do ano não para chegar a bom porto, mas para chegar a bom Boavista".