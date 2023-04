Violência no Salgueiros-Pedras Rubras leva jogadores ao hospital

Violência no jogo de juniores Salgueiros-Pedras Rubras levou jogadores ao hospital

O encontro entre Salgueiros e Pedras Rubras, disputado no sábado no Campo do Cerco do Porto, em Campanhã, a contar para a primeira divisão de juniores da AF Porto, ficou marcado por uma situação de violência na primeira parte, a envolver jogadores, adeptos e staff.

Os confrontos entre os elementos das duas equipas levaram mesmo dois jogadores ao hospital. O jogo esteve interrompido durante alguns minutos, mas, depois, foi retomado e terminou com um empate a dois golos.

Nas redes sociais, o departamento de formação do Salgueiros condenou "os graves incidentes ocorridos" e desmentiu as declarações do treinador do Pedras Rubras, após o jogo.

"Repudiamos e iremos agir sobre as falsas declarações do treinador do Pedras Rubras onde acusa o staff do Salgueiros de se intrometer, quando o mesmo, a intervenção que teve foi de separar o atleta do Pedras Rubras, onde já depois de ter sido expulso se dirigiu em corrida para um atleta nosso com clara intenção de o agredir, tento efetivamente chegado a novo confronto físico, separado aí pelo nosso staff. Caso contrário toda a situação teria tomado proporções bastante superiores. Ficamos chocados igualmente com a declaração de que o pai do atleta do Pedras Rubras foi agredido, qual foi esse mesmo adepto que foi detido por agressão ao nosso atleta. Lamentamos por fim que o mesmo treinador não tenha referido a forma agressiva com que os elementos estiveram no banco, deixando o mesmo nas condições que podemos ver no vídeo, mostrando bem a forma como elementos e adeptos do Pedras Rubras se apresentaram no complexo desportivo de Campanhã", pode ler-se no comunicado que termina, ainda, com a atualização do estado de saúde do atleta do Salgueiros que foi parar ao hospital.

"O nosso atleta esteve em observação no hospital até às 3 da manhã, tendo regressado hoje de manhã para nova observação, encontrando-se agora em casa".