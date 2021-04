Treinador dos sub-23 do Leixões: "Disse 'homens do futebol' como podia dizer 'pessoas do futebol'"

José Augusto Faria, treinador dos sub-23 do Leixões, reagiu nas redes sociais à polémica criada pelas declarações no final do jogo com o Estoril, na Liga Revelação

O treinador da formação de sub-23 do Leixões, reagiu nas redes sociais à polémica criada pelas declarações no final do jogo com o Estoril, na Liga Revelação, em que afirmou que "as Sofias desta vida têm de aprender muito para andar no futebol, porque o futebol tem de ser dos homens do futebol", visando Sofia Oliveira, comentadora do Canal 11.

"Dois dias após ser atacado ferozmente, expresso publicamente a minha indignação quanto às pessoas que me acusam sem sequer me conhecerem. Nunca, em momento algum, fui machista ou contra as mulheres no futebol. Disse "homens do futebol" como podia dizer "pessoas do futebol". Se por acaso alguém se sentiu ofendido por ter levado à letra as minhas palavras, a essas pessoas peço desculpa. Desculpa apenas por terem entendido mal a mensagem que queria passar, apenas e só isso!!! Todos, sem exceção, têm o direito de pertencer ao fenómeno chamado futebol, que todos amamos", começa por ler-se numa publicação de José Augusto Faria.

"Sou um daqueles que não compreende como é possível que haja uma classificação feminina à parte no que diz respeito a arbitragem... Ou até mesmo como é que a Marta ganha 100 vezes menos do que o Neymar, o Messi ou o Cristiano... As Martas, as Sandras, as Killian Elllis, as Marias são as "pessoas" do futebol. Sou uma pessoa de bem, agradeço aos meus pais e tenho muito orgulho na educação que me deram, condeno o machismo, o racismo, o xenofobismo, entre muitas outras coisas. Infelizmente o mal não está nas palavras que dizemos... mas, sim na interpretação que damos!", continua o treinador dos sub-23 do Leixões.

"Tenho uma filha, que muito amo, e gostaria de coração que ela estivesse ligada ao futebol (prefere o atletismo). A minha mãe pertenceu inúmeros anos a uma equipa de futebol e muitas amigas minhas também o fazem. Respeito, como sempre respeitei, as mulheres em determinadas áreas. Só não admito que, de forma sucessiva, denigram o meu trabalho e o dos meus jogadores por gostarem mais de uma ou outra equipa. O Leixões faz 114 anos no dia 28 de novembro, é sócio-fundador da maior associação de futebol do país e, tal como todos os clubes, merece respeito...Sem clubes não existe futebol!!!".

José Augusto Faria partilhou ainda uma mensagem que enviou ao jornalista Pedro Sousa, diretor do Canal 11:

"A Maria é uma criança ainda... Tem 13 anos. Hoje veio a chorar da escola porque os colegas gozaram com ela devido ao que os colegas falaram sobre uma notícia que envolvia o José Faria empolada por ti e pelo excelentíssimo Canal 11. Depois existe o Zé... os colegas apelidam de Zezinho, como diria o meu amigo e saudoso mister Vítor Oliveira (um senhor do futebol onde também existem senhoras).

Ele tem uma canhota que faz lembrar o Futre, no entanto ainda só tem 11 anos e tem dificuldade em manter os apoios estáveis, passa a vida a fazer cortes de carrinho como diria o mister Tony... O Zé tem aulas de manhã, a Maria à tarde. Hoje, após a Maria chegar a casa, pela primeira vez desde que começou a jogar futebol, o Zé não quis participar no treino via zoom por vergonha. Sei que não vos faz mossa e sou um gajo porreiro que leva as coisas na boa como a malta (atenção homens e mulheres) da bola, como por exemplo o Nanu e a Dolores.

O que eu te queria dizer, Pedro, é o seguinte... Eu, tu, as Sofias, os Josés e as Marias sabem perfeitamente que NUNCA em momento algum o meu comentário foi machista! A Maria faz atletismo, mas até podia fazer voleibol, golfe, futebol ou ballet, podia fazer o que quisesse desde que continue a ser a boa menina que é e a ter as boas notas que tem na escola. (...) Pedro, esperava mais, muito mais. Esquece lá as desculpas, eu só quero que eles amanhã queiram ir para a escola..."