Torneio Nacional de Juvenis: confira resultados e classificações

Resultados dos jogos do Torneio Nacional de Juvenis.

SÉRIE A/B:

Segundo momento competitivo:

3.ª Jornada:

-Sexta-feira, 25 jun:

Belenenses - FC Porto, 1-3

Sacavenense - Braga, 1-3

Sporting - V. Guimarães, cancelado

- Sábado, 26 jun:

Benfica - Rio Ave, cancelado

Guia: Sporting e FC Porto com sete pontos, seguido do Benfica com seis (menos um jogo) e do Braga, com seis.

SÉRIE C:

Jogo em atraso da 1.ª jornada:

- Sábado, 26 jun:

Palmeiras - Bragança, 6-1

Guia: Palmeiras, com 12 pontos, seguido do Limianos com seis.

SÉRIE D:

6.ª Jornada:

- Domingo, 20 jun:

Paços de Ferreira - Boavista, 3-0

Famalicão - Padroense, 0-4

Guia: Padroense, com 16 pontos, seguido de Famalicão e de Paços de Ferreira, com sete.

SÉRIE E:

6.ª Jornada,

- Domingo, 20 jun:

Régua - Espinho, 0-7

Salgueiros - Lusitânia Lourosa, 1-1

Guia: Salgueiros, com 13 pontos, seguido do Lusitânia Lourosa, com 12, e do Sporting de Espinho, com oito.

SÉRIE F:

6.ª Jornada:

- Domingo, 20 jun:

Seis - Académico Viseu, 4-1

Tondela - Feirense, 2-3

Guias: Tondela e Feirense, com 15 pontos, seguidos do Seia com seis.

SÉRIE G:

Jogo em atraso da 5.ª jornada:

- Sábado, 26 jun:

Académica - Marialvas, 0-2

Guia: União de Leiria, com 13 pontos, seguida de Académica com 11 (menos um jogo), e do Fátima, com cinco.

SÉRIE H:

9.ª Jornada:

- Sábado, 26 jun:

Sintrense - Loures, 11-0

Guia: Sintrense com 23, com 22 pontos, seguido de Estoril Praia, com 22, e do Real com 11.

SÉRIE I:

9.ª Jornada:

- Domingo, 20 jun:

Louletano - Portimonense, 1-1

Oeiras - Cova da Piedade, 0-1

Guia: Cova da Piedade, com 19 pontos, seguida de V. Setúbal (menos dois jogo), com 10, e do Portimonense (menos dois jogos), com oito.