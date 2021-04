Título da Liga Revelação decide-se hoje: as contas e a outra prioridade

As equipas de sub-23 de Estoril e Leixões decidem esta terça-feira quem sucede ao Aves na galeria de campeões da Liga Revelação.

Estoril e Leixões enfrentam-se hoje, no António Coimbra da Mota, e, na última jornada, estão separados por apenas três pontos, com vantagem para os leixonenses, que só precisam de um empate para conquistar o título; os canarinhos precisam de ganhar. O primeiro critério de desempate é o confronto direto e a vitória sorriu aos nortenhos na primeira volta, por 1-0. Como os golos fora não contam, qualquer triunfo é suficiente para a formação de Cascais ser campeã, uma vez que, em caso de vitória, vão terminar o campeonato com uma maior diferença de golos do que os matosinhenses.

Para o treinador do Estoril, Vasco Costa, "este jogo em termos emocionais pode ser muito importante para o crescimento dos jogadores". "Se queremos preparar estes jovens para o topo, não há melhor do que uma partida decisiva", apontou, lembrando o principal objetivo desta prova: "Seria muito importante para uma equipa da dimensão do Estoril vencer este título, mas também é importante formar. E não acredito que nenhuma equipa entre nesta competição para ser campeã. Vejo aqui muitos jogadores com qualidade, mas é preciso que sejam lançados na altura certa para jogarem noutro patamar."

Apesar da derrota (3-1) em Famalicão, José Faria vai apostar no mesmo onze. O treinador leixonense avisou que não vai jogar para o empate. "É um jogo decisivo e desde o início da época tinha a sensação de que a prova ia ser disputada e resolvida até à última jornada", afirmou. "Independentemente do clube que estamos a representar, não consigo ver isto de outra forma: com o plantel que tenho, conhecendo os atletas, conhecendo a ambição e vontade deles, não podia encarar isto de outra forma que não fosse acabar este jogo e sermos campeões nacionais", concluiu.