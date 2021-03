Título adiado na Liga Revelação: empate bastava, mas Leixões perdeu com o Famalicão

Campeão de sub-23 vai decidir-se na terça-feira, no escaldante Estoril-Leixões.

Decisão do título adiada na Liga Revelação: esta quarta-feira, o Leixões precisava de apenas um empate no reduto do Famalicão para carimbar a conquista da prova, mas perdeu por 3-1.

Alexandre Penetra, aos sete minutos, e André Ricardo, aos 18' e 74', marcaram os golos da equipa da casa, enquanto Papalelé, de grande penalidade aos 60', fez o golo de honra dos matosinhenses.

Face a este resultado, o título ficará decidido na última jornada da fase de apuramento de campeão: Estoril e Leixões têm encontro marcado para as 17h00 de terça-feira. O Leixões é primeiro classificado, com 32 pontos, mais três do que os canarinhos, que precisam de vencer para sucederem ao Aves na galeria de campeões de sub-23.