Taça Revelação: uma final e duas equipas com ambição de fazer história

Estoril e Braga defrontam-se esta terça-feira (15h00, Canal 11) na final da prova, onde procuram suceder ao Aves e levantar, pela primeira vez, o troféu.

O Estádio Municipal de Leiria vai ser esta terça-feira[15h00, Canal 11] o palco da final da Taça Revelação entre Estoril e Braga. Na segunda edição da prova, os dois emblemas que esta temporada já se defrontaram por duas ocasiões - com os bracarenses a vencerem um dos jogos (2-1) e a empatarem outro (1-1) -, vão tentar suceder ao único vencedor até ao momento: o Aves, que levantou o troféu em 2018/2019. No último ano, devido à covid-19, a competição foi cancelada.

Na antevisão do encontro, Vasco Botelho Costa, treinador do campeão Estoril que procura conquistar a dobradinha, pediu uma equipa ao mais alto nível. "O facto de não termos conseguido vencer o Braga no campeonato deixa-nos alerta para a qualidade do adversário. É um adversário com muita qualidade, bem trabalhado em todos os momentos de jogo e sabemos que temos de estar ao nosso melhor nível para conseguirmos ter sucesso. Aquilo que nos levou ao sucesso até agora foi termos os princípios bem definidos, sermos fiéis ao que acreditamos e transpor isso do treino para o jogo. Estamos preparados para lutar pela vitória. Se fizermos tudo de forma competente, no final estaremos mais contentes do que o nosso adversário", perspetivou.

Do lado do Braga, a fórmula passa por respeitar a identidade do clube. "Naturalmente vamos procurar dar um bom espetáculo e proporcionar um jogo vivo e competitivo. Acima de tudo, que seja um bom espetáculo para todos aqueles que acompanham esta competição", atirou Artur Jorge.

"São duas equipas que tiveram uma excelente performance no campeonato. De facto, tivemos mais tempo de jogo que o Estoril (nas meias-finais, triunfo nos penáltis perante o Benfica), mas isso vale pouco. A motivação dos jogadores, o crer e a ambição supera tudo. Acredito que vamos ser uma equipa solta e viva para disputar o jogo", completou o treinador arsenalista.