Taça Revelação: Braga leva a melhor sobre o Gil Vicente no dérbi minhoto

Já o Benfica operou uma reviravolta diante do Famalicão, enquanto o Estoril venceu o Portimonense.

Realizaram-se, este sábado, três jogos referentes à ronda inaugural da Taça Revelação.

No Grupo B, o Braga levou a melhor no dérbi minhoto, ao receber e bater o Gil Vicente, por 4-2. Na Cidade Desportiva dos arsenalistas, Rodrigo Macedo, por duas vezes, Miguel Falé e Ricardo Rei marcaram para os guerreiros, enquanto Tiago Leite e Miro apontaram os golos dos galos de Barcelos.

No mesmo agrupamento, o Famalicão perdeu, em casa, diante do Benfica (2-3). Leonardo Oliveira e Pedro Brazão colocaram a turma azul a vencer por 2-0, mas Hugo Félix, com um bis, e Tomás Azevedo operaram a reviravolta para os encarnados.

Já no Grupo A, o Estoril, vencedor das últimas duas edições da prova, triunfou na receção ao Portimonense, por 3-2. Allison, Ivan Pavlic e Rodrigo Ramos assinaram os tentos dos canarinhos; do lado dos algarvios, Diogo Cardoso e Diogo Rodrigues fizeram o gosto ao pé. Com esta vitória, o emblema da Linha de Cascais iguala o Estrela da Amadora na liderança - esta sexta-feira, dia 5, os tricolores, campeões da Liga Revelação, conquistaram os três pontos na visita ao Vizela (4-3).