Sub-23 do Estoril recebidos na Câmara: "Feito importante, conquistado com os pés"

Carlos Carreiras recebeu formação sub-23 do Estoril, campeã da Liga Revelação, "com orgulho".

O presidente da Câmara Municipal de Cascais (CMC), Carlos Carreiras, recebeu esta sexta-feira "com orgulho" a equipa de sub-23 do Estoril, que na terça-feira conquistou a terceira edição da Liga Revelação.

Atendendo à impossibilidade de abrir "o Salão Nobre da CMC, um espaço exíguo, e o mais importante do concelho", por força da pandemia de covid-19 e das condicionantes em vigor, Carlos Carreiras homenageou a equipa "canarinha", que bateu o Leixões, por 2-0, para conquistar o troféu, no Mercado da Vila, em Cascais.

"É um orgulho para Cascais, especialmente quando se valoriza a parte da formação, podermos hoje estar a celebrar a conquista de um título nacional. Não é fácil, todos nós sabemos. Eu próprio fui desportista, de hóquei em patins, nunca fui campeão nacional e tenho a noção clara que ser o melhor, a nível de Portugal, é de facto muito importante", observou.

Apesar de ter destacado "o feito extremamente importante, conquistado com os pés", o presidente lembrou aos jovens jogadores que o "grande sucesso que podem ter, daqui para a frente, é utilizarem bem a cabeça."

"Ter a perceção clara, com humildade, responsabilidade, mas com a capacidade da missão, de conquista, chegar a outros patamares, ainda mais elevados. Todos vós, e espero que assim seja, podem ser grandes campeões na modalidade que escolheram e na qual se formaram, mas, acima de tudo, o que espero é que o desporto seja uma escola de vida e que vocês sejam campeões na vida, que incorporam um conjunto de valores e princípios que honram não só as vossas famílias e o vosso clube, mas também o concelho de Cascais", acrescentou Carlos Carreiras, manifestando ainda o desejo de "voltar a receber, dentro de semanas, o Estoril, novamente como campeão."

Já Afonso Valente, capitão de equipa, agradeceu o convite e manifestou o "orgulho de toda a equipa e do clube por ser recebido" pelo município.

"Foi uma época especial, mas o Estoril Praia SAD deu-nos todas as condições para chegarmos a este fim. Queria agradecer a toda a equipa técnica e aos colegas, por, no dia a dia, termos conseguido passar obstáculos, e, dando todos o máximo, chegarmos àquilo que todos queríamos e ao final desejado", assinalou o jovem, de 20 anos.

Além do treinador, Vasco Costa, do administrador executivo, Guilherme Müller, de todo o plantel do Estoril e de vários vereadores da autarquia, entre os quais Frederico Nunes, responsável pelo pelouro de desporto em Cascais, esteve ainda presente na homenagem o presidente do clube da Linha, Alexandre Faria.

"Não foi fácil chegarem aqui, mas foi, sem dúvida alguma, uma satisfação enorme, quer para o clube, quer para o próprio concelho de Cascais. Já entraram para a história do clube, na história do Estoril, e ninguém se irá esquecer, tal como Cascais também não esquecerá o trabalho extraordinário que fizeram para alcançar este objetivo. É com particular orgulho que aqui estou, não só por ouvir o Afonso dizer aquilo que transmitiu, nós conhecemo-lo desde os cinco anos, e vê-lo levantar este troféu foi um dos expoentes máximos da história do Estoril", elogiou Faria.