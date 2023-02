Sub-17: FC Porto ganha clássico e termina com invencibilidade do Benfica

Triunfo por 4-2, em Vila Nova de Gaia. Encarnados terminaram com 10

No clássico de juvenis, o FC Porto foi mais forte. A jogar em casa, os jovens dragões bateram o Benfica, por 4-2, e terminaram com a invencibilidade do líder.

Gonçalo Moreira foi o primeiro a marcar, mas ao intervalo o resultado estava empatado, depois do golo de Candé, avançado do FC Porto. Gonçalo Paiva fez o 2-1, antes de Guilherme Beatriz empatar para as águias. Candé fez o 3-2 e Tiago Sousa fechou o marcador, já depois do Benfica ficar reduzido a 10 elementos.

Depois de seis vitórias em outros tantos jogos, os encarnados perderam a invencibilidade na fase de apuramento de campeão do campeonato de sub-17. O FC Porto, com o triunfo, fica a dois pontos do grande rival.