Sporting vence Torneio Internacional de Sub-17 em Vizela

Competição decorreu em Vizela e reuniu quase todas as melhores equipas nacionais e ainda o Petro de Luanda. Braga terminou em segundo.

Os ​​​​​​​Sub-17 do Sporting bateram o Braga por 4-2 na final do Torneio Internacional 25 anos, competição organizada pelo FC Vizela, com o apoio da Câmara Municipal, e cujo nome se inspirou nos 25 anos de concelho que o município assinala em 2023.

Os leões superaram o FC Vizela e o SC Espinho na fase de grupos e eliminaram depois o Rio Ave nas meias-finais. Já os arsenalistas superaram Paços de Ferreira e Boavista antes de baterem o Petro de Luanda , Angola, nas meias-finais. Os angolanos acabaram por vencer o jogo de apuramento do terceiro e quatro lugares.

FC Porto, Vitória SC, Paços de Ferreira, Espinho, Boavista, Famalicão, Gil Vicente e Vizela, por esta ordem, completaram a classificação.

O vice presidente da FC Vizela, SAD, Pedro Rodrigues, e o líder da autarquia, Victor Hugo Salgado, entregaram os prémios na final, que se realizou no Estádio do Vizela.