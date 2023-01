Sporting ganha dérbi de sub-19, mas acaba atrás do rival Benfica

Triunfo por 1-0, na última jornada da zona Sul, com o golo de Gabriel Tavares a fazer a diferença. Encarnados acabam com 48 pontos, mais um do que o rival eterno.

Na última jornada da zona sul do campeonato nacional de sub-19, houve dérbi na Academia de Alcochete e o Sporting foi mais feliz, ao bater o Benfica, por 1-0.

Um golo de Gabriel Tavares, a cinco minutos dos 90, fez toda a diferença para uma equipa que jogou quase toda a segunda parte com mais um elemento, devido à expulsão de Vladimir Mendes.

Com este resultado, o Benfica manteve os mesmos 48 pontos e terminou a Zona Sul com mais um do que o segundo e eterno rival Sporting.