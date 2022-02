Sonhos driblados: visita guiada pelo triunfo e pelos fracassos da formação em Portugal

37.º aniversário d' OJOGO - Pegamosa no tema da moda, para explicar como cresceu a formação e contar as histórias menos conhecidas, do estrelato que ficou por concretizar. Uma viagem pela adolescência do futebol.

O Sporting de 2020/21 e o FC Porto de 2021/22 são sucessos da formação, empurrados pelas crises económicas dos clubes e pelo aumento da concorrência nos mercados latino-americanos. Nascido em 1985, O JOGO coincidiu com a grande explosão da formação em Portugal, primeiro pela via dos títulos internacionais - com Carlos Queiroz - e depois pela evolução, passo a passo, da chegada dos licenciados às equipas técnicas até à construção dos grandes centros de treino.

Nesta edição especial, vamos explicar como se deu esse processo, numa espécie de viagem guiada pelo antigo selecionador Agostinho Oliveira, figura transversal aos principais momentos da transformação, mas o ponto forte do nosso trabalho são os cinco testemunhos de ex-jogadores, de talento mais do que reconhecido, que não chegaram a cumprir as altas expectativas que alimentavam enquanto juvenis e juniores.