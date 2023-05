"Sei que estou perto e desejo estrear-me pela equipa principal do Farense"

André Candeias, de 21 anos, é pérola criada e aprimorada em Faro, prometendo dar que falar no futebol. Quatro golos e seis assistências dão brilho à boa época. O avançado representa o Farense há 12 temporadas consecutivas e faz juras de amor ao clube que o lançou para o futebol. É nos leões de Faro que André deseja ser feliz e alcançar o sucesso.

André Candeias é mais uma joia made in Faro e tem estado sob os holofotes da Liga Revelação depois de desempenhos meritórios que lhe renderam rasgados elogios. Apesar da época ter findado para os sub-23 do Farense, o algarvio, 21 anos, esteve em destaque esta época, atuando com liberdade total no ataque e contribuindo para deixar os adversários em alvoroço. "O mister deu-me uma oportunidade e nunca mais a larguei. Comecei a ganhar a confiança e saía tudo de uma forma muito natural. Considero-me um jogador muito técnico e driblador", diz o avançado que esta temporada rubricou quatro golos e seis assistências em 16 jogos no campeonato de sub-23.

A cumprir a primeira época na Liga Revelação, o avançado não tem dúvidas sobre a relevância da prova para os mais jovens e acredita que desta forma os atletas podem estar mais perto dos palcos profissionais. "A Liga Revelação veio trazer outra visibilidade para os jogadores mais jovens. É uma liga que permite o crescimento do atleta e, ao mesmo tempo, potencia-o para outros patamares, tal como a equipa principal ou outros campeonatos profissionais", entende André.

O canhoto iniciou o seu percurso no futebol aos cinco anos com a camisola do São Luís, clube pelo qual atuou durante dois anos antes de se mudar para o Farense, onde cumpre a 12.ª temporada. "O Farense é o clube da minha cidade e o meu coração é preto e branco. Dou a minha vida por este emblema, pois foi nesta casa que cresci para o futebol e para a vida. Devo tudo ao Farense e quero conquistar muito com a camisola deste clube", afirma a O JOGO.

Águia, leão e Belloumi

Na hora de apontar os jogadores que mais lhe despertaram a atenção esta época, Candeias não teve dúvidas. "O Guilherme Montóia, do Benfica, deu-me sérias dores de cabeça, e o Kiko Félix, do Sporting, merece outros voos. No Farense, destaco o Belloumi, que até já se estreou pela equipa principal", destaca.

Marco Matias fascinou-o

Ainda no começo de carreira, André Candeias bebe ensinamentos com nomes feitos no mundo do futebol, onde não poderia faltar um leão de Faro... "Fui treinar algumas vezes à equipa principal e o Marco Matias fascinou-me. É muito humilde e está sempre pronto para ajudar os colegas. Trabalha muito e é diferenciado nesse aspeto. Tive a oportunidade e o prazer de partilhar o relvado com ele e ainda não lhe disse que o admiro imenso, pois sou um pouco tímido, mas ele dá-me muitos conselhos e dicas para melhorar. Noutras paragens gosto do Cristiano Ronaldo, pela mentalidade e pela capacidade de superação. Tento seguir as pisadas dele", revela o promissor canhoto.

Sem problemas em assumir-se ambicioso, o algarvio assume a O JOGO que quer alcançar o seu espaço no futebol profissional português e o próximo passo é a estreia pela equipa principal do Farense. "Sei que estou perto e desejo estrear-me pela equipa principal do meu clube do coração. Sou sonhador e pretendo deixar uma marca, pisando os relvados das grandes ligas mundiais, com especial foco na Premier League, a melhor prova do mundo", descreve Candeias.