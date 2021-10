Samuel Lobato: "Tenho o exemplo do Penetra que começou na Liga Revelação"

O médio chegou esta temporada ao Minho. Estreou-se pelos sub-23, na última jornada frente ao Braga, e tem por referência Penetra, que começou na mesma competição

Depois de uma longa passagem pelo Sporting, onde considera ter "crescido como pessoa e jogador", Samuel Lobato mudou-se de armas e bagagens para o Minho, para representar o Famalicão. O médio explicou que a mudança aconteceu por lhe agradar o projeto do clube. "Sabendo da aposta que o clube faz habitualmente nos jovens, pareceu-me interessante vir para cá jogar. Aqui temos oportunidade para chegar à equipa principal", contou o médio, 19 anos, que fez um balanço positivo dos primeiros tempos em Famalicão: "Fui bem recebido por todo o plantel e estrutura técnica".

Integrado nos sub-23 do Famalicão, Samuel reconheceu a importância da Liga Revelação no percurso do atletas mais jovens. "É uma prova que veio dar-nos mais uma etapa na formação e que nos ajuda a potenciar e a preparar-nos, cada vez mais, para quando saltarmos para a equipa principal não sentirmos tanta diferença", enalteceu, considerando que a transmissão dos jogos na televisão "dá maior visibilidade aos jogadores".

No Famalicão, há vários exemplos de atletas que saltaram da Liga Revelação para a equipa principal como é o caso de Alexandre Penetra, tal como mencionou o médio. "Acho que toda a equipa do Famalicão é muito forte. Tenho o exemplo do Penetra, que já o conheço há muito tempo de jogar contra ele, começou na Liga Revelação e, neste momento, está na equipa principal. É uma motivação que me dá saber que ele conseguiu e que o clube aposta. Pode acontecer o mesmo comigo", desejou.

Esta temporada, o Famalicão é quarto classificado da série A da Liga Revelação com sete pontos fruto de duas vitórias, duas derrotas e um empate. Samuel Lobato partilhou os objetivos que tem para a equipa esta temporada. "Espero que as coisas corram bem, a equipa está a trabalhar muito para que isso aconteça. O objetivo é passarmos à próxima fase e, depois, na fase final, lutarmos pelo título de campeão. Era bom para a equipa e para mim", frisou. Relativamente ao futuro, o médio português garantiu estar "focado nos sub-23", mas o próximo passo na carreira é garantir "um lugar na equipa principal".