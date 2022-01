Rodrigo Beirão: "A curto prazo, quero ser uma opção na equipa A do Braga"

Esta temporada, o central de 18 anos Rodrigo Beirão que faz parte do plantel sub-23 já foi chamado por várias ocasiões aos trabalhos da equipa principal. "Quero ganhar o meu espaço", afirma, decidido

No Braga desde a temporada 2019/20, Rodrigo Beirão é um dos jogadores que tem feito parte dos eleitos dos sub-23, mas que também já se estreou pela equipa B dos minhotos. O jovem é chamado regularmente aos trabalhos da formação principal, na qual ambiciona ter um lugar a curto prazo.

"Tenho treinado às ordens do míster Carlos Carvalhal e isso é uma prova que o meu trabalho e a minha dedicação foram recompensados. É importante existir este voto de confiança das equipas principais, apostando nos jovens. Isso demonstra que este campeonato tem qualidade, porque não sou o único caso", refere a O JOGO o central de 18 anos, almejando ganhar espaço no plantel principal e estrear-se na Liga Bwin. "A curto prazo, quero ser uma opção na equipa A e estrear-me na primeira liga", atira.

Com um impressionante registo de nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota na fase regular da Zona Norte da Liga Revelação, que valeu aos guerreiros do Minho o primeiro lugar isolado na prova, a formação orientada por Custódio parte para a fase de apuramento de campeão como uma das favoritas à conquista do troféu.

Rodrigo não duvida que os arsenalistas têm potencial para lutar pelo título, mas relembra que esta fase é "muito mais competitiva" do que a anterior. "Fizemos uma primeira metade muito boa. Nesta nova fase, são seis equipas muito competitivas e todas vão lutar para ganhar. Nós temos capacidade para vencer o título e somos uma das formações candidatas", sublinha.

O promissor central considera-se rápido e com uma boa leitura dentro de campo. "Sou um jogador inteligente e que gosta de ter bola. Sou rápido e consigo ler muito bem o jogo. Penso que é isso que me distingue e diferencia", avalia o defesa que tem contrato válido com o clube minhoto até 2024.

Mesmo não sendo defesa, Cristiano Ronaldo é a principal referência de Rodrigo Beirão, que em relação a centrais que o impressionam elege Pepe, jogador do FC Porto.

"Oportunidade de uma vida"

"Esta competição é muito boa, é uma fonte de crescimento para os futebolistas mais jovens", sublinha Rodrigo Beirão. O central diz não ter dúvidas da importância da competição para os atletas mais jovens e dá Matheus Nunes como exemplo: "Jogamos contra jogadores que têm muita qualidade e é uma grande fonte de crescimento para os mais jovens. Acho que é uma boa montra para todos. Tem muita visibilidade e cada vez mais adeptos do futebol olham para a Liga Revelação como uma competição a ter em conta. Estando nos sub-23, o objetivo é procurar espaço na equipa principal e, assim que formos chamados, tentar contribuir da melhor forma", referiu, apontando Matheus Nunes como um exemplo.

No Braga desde 2019/2020, o central agradece pela oportunidade "de uma vida"e sente que está no clube ideal para crescer. "Sinto-me muito feliz no Braga. Foi este clube que me deu uma oportunidade para mostrar o meu valor e espero honrar o símbolo. O meu objetivo era assinar contrato profissional e, felizmente, consegui concretizá-lo", diz o defesa que já passou por Beira-Mar, Estarreja, Gafanha, Feirense e Palmeiras.