Juvenis: Rio Ave diz que jogador foi agredido por adversário do Boavista e pelo pai

Em comunicado, os vilacondenses falam numa agressão "cobarde" e explicam que o jovem atleta foi observado no hospital.

Um jogador da equipa de juvenis do Rio Ave foi agredido, este sábado, por um futebolista adversário, do Boavista, e pelo pai do mesmo, garante o clube rioavista, através de um comunicado. O incidente terá acontecido após o jogo da manhã deste sábado, quando o atleta vilacondense saía do complexo desportivo em que se realizou a partida.

"Após o final do jogo, e numa altura em que os atletas saíam do Complexo, o jogador da equipa sub17 do Rio Ave FC, Tiago Lucas, foi abordado já no exterior, por um jogador do Boavista FC e pelo seu pai, tendo sido cobardemente agredido por ambos. Este comportamento bárbaro e criminoso foi já reportado às autoridades policiais, tendo o nosso jogador sido observado no Hospital", afirma o Rio Ave.

O jogo da ronda 16 da fase de manutenção Série A, em juvenis, terminou com a vitória do Rio Ave sobre o Boavista por 1-0.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Rio Ave Futebol Clube emite o presente comunicado no seguimento de factos ocorridos na manhã de hoje, 13 de Maio de 2023, após o encontro do Campeonato Nacional de Juvenis, entre o nosso Clube e o Boavista Futebol Clube, realizado no Campo Sintético nrº1 do Complexo Desportivo do Rio Ave FC.

Após o final do jogo, e numa altura em que os atletas saíam do Complexo, o jogador da equipa sub17 do Rio Ave FC, Tiago Lucas, foi abordado já no exterior, por um jogador do Boavista FC e pelo seu pai, tendo sido cobardemente agredido por ambos.

Este comportamento bárbaro e criminoso foi já reportado às autoridades policiais, tendo o nosso jogador sido observado no Hospital.

O Rio Ave FC condena veemente que em 2023 ainda existam comportamentos desta índole na nossa sociedade e, particularmente, no espectro formativo do nosso futebol, infelizmente mais recorrentes do que aparentam, e lamentavelmente com o envolvimento e incentivo de pais que dão um péssimo exemplo de cidadania aos seus descendentes.

Os valores e a missão formativa que defendemos não compactuam com qualquer tipo de violência.

Sabemos, contudo, reconhecer que se trata de um ato isolado, da exclusiva responsabilidade de um pai e do seu filho, que em nada belisca a instituição Boavista Futebol Clube.