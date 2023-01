"Quero partilhar o relvado com o meu irmão. Pode vir o Ronaldo ou o Messi..."

Magia do médio de 19 anos, que já se estreou na II Liga, será fundamental para o grupo estrelista realizar uma boa campanha na fase de campeão da Liga Revelação. Visão de jogo e último passe foram atributos mostrados por Miguel Pinto na fase regular. O criativo defende que a chave do sucesso foi a "união muito forte" do grupo de trabalho.

A passagem do estreante Estrela da Amadora à fase de apuramento de campeão da Liga Revelação foi uma surpresa para muitos, mas não para Miguel Pinto. E o médio, de 19 anos, é categórico ao afirmá-lo. "Não começámos bem, mas fomos acreditando em nós e criámos uma união muito forte, aliada ao trabalho, o que fez com que jogássemos de forma brilhante. É um orgulho para todos nós marcar presença na fase de campeão, e logo no ano de estreia do Estrela neste escalão", diz o tomarense. A união acabou por fazer a força e o conjunto estrelista terminou no segundo lugar da Série B.

Agora segue-se a fase de campeão, que será dura, com verdadeiros testes de fogo, mas nada que afete o grupo tricolor. "Não vejo nenhuma equipa favorita, penso que partimos todos do mesmo nível. Vai ser uma prova equilibrada e vamos dar o nosso melhor para terminar a temporada em grande e honrar o clube, que acredita em nós", vinca Miguel.

O criativo chegou ao Estádio José Gomes esta temporada, depois de sete anos no Benfica, onde, na última época, esteve praticamente sem jogar devido a uma lesão grave. A escolha para prosseguir a carreira foi o Estrela da Amadora, apesar de lhe terem colocado várias propostas em cima da mesa. "Foi algo muito bem pensado, porque tinha muitos clubes atrás de mim e lesionei-me no ano passado. Contudo, o projeto apresentado agradou-me e o meu irmão [Diogo Pinto] também teve peso na decisão, pois passou aqui grandes tempos. Acabou por ser uma decisão fácil", conclui Miguel.

Irmão à frente de CR7 e Messi

Na carreira ainda curta, Miguel Pinto tem sonhos, mas há um que já ninguém lhe tira: estrear-se pela equipa principal na II Liga. O jovem médio entrou aos 79 minutos, frente ao FC Porto B (1-1), e até desenhou uma assistência. Esse desejo cumpriu-o, mas há ainda "o sonho dos sonhos" para concretizar. "Quero partilhar o relvado com o meu irmão e jogar com ele. Pode vir o Ronaldo ou o Messi, ele é que é o meu grande ídolo e influenciou muito a minha carreira. Sei que passou por muito para chegar onde está e quero seguir os passos dele", frisa.

Miguel Pinto analisa ainda a importância da Liga Revelação para o futebol português e conta que já acompanhava a prova de sub-23 há alguns anos. "É uma competição que se apresenta cada vez melhor. Dá oportunidade aos atletas mais jovens para se evidenciarem e adaptarem ao contexto sénior, de modo a facilitar as transições de escalão. Vejo a Liga Revelação desde o início, pois o meu irmão jogava nos sub-23 do Benfica. Sempre foi pautada pela qualidade dos intervenientes", avalia o promissor médio.