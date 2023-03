"Quando me preparava para mudar para Alcochete, rejeitaram-me por ser demasiado baixo"

Diogo Paulo chegou ao emblema algarvio esta época e já se estreou pela equipa principal. O médio revela a O JOGO que não assinou pelo Sporting por ser "muito baixo". O canhoto, 21 anos, caracteriza-se por ser um médio inteligente e que ocupa bem os espaços. Treina com o plantel principal e joga pela equipa de sub-23. Marco Matias é a sua referência no clube.

Jovem e com talento. São estas as duas premissas que sempre guiaram esta rubrica. Desta feita, O JOGO viajou até ao sul do país para conversar com Diogo Paulo, médio de 21 anos que chegou ao Farense esta temporada. O esquerdino conta que, nos primórdios da carreira, foi rejeitado pelo Sporting devido à baixa estatura. "Treinava no Imortal, contudo ia fazer os jogos pelo Sporting. Passados quatro anos, quando me preparava para mudar definitivamente para a Academia de Alcochete, rejeitaram-me por ser demasiado baixo. Ainda joguei com o Gonçalo Inácio, Ronaldo Camará, entre outros", conta.

Hoje, o promissor médio, que passou pelo Imortal, Sporting, Portimonense e Vitória, faz parte do plantel principal do Farense, e já com estreia feita, mas o azar bateu-lhe à porta quando tudo corria de feição. "Deixei o Vitória por opção e sabia que o Farense era o clube certo para mim. Inicialmente, cheguei para integrar os sub-23, porém, o míster Vasco Faísca promoveu-me ao plantel principal. Joguei três jogos e até fui titular, contudo, contraí uma lesão e parei três meses", assinala o jogador, que recorda a estreia na II Liga, na primeira jornada e a titular, frente ao Torreense. "Estava mesmo feliz por vestir a camisola principal do Farense. Trabalhei muito para conseguir alcançar esse objetivo e sabia que era merecido."

O médio dá agora nas vistas na Liga Revelação, soma um golo em oito jogos e tem ajudado o conjunto algarvio a consolidar uma posição cimeira na prova de sub-23. "Está a ser uma caminhada positiva, pois já estreámos dois jogadores na equipa principal. E isso é o mais importante. Treino na equipa principal e jogo com os sub-23, e é sempre uma oportunidade de crescimento e de ajudar o clube", atira.

Estilo parecido com o de Matic

É no Farense que Diogo Paulo se sente bem e onde tem evoluído para se tornar um dos promitentes valores do futebol jovem português. Nesta caminhada auspiciosa, o médio canhoto aponta alguns jogadores que acalentam os seus sonhos. "Gosto do Nemanja Matic, pois somos parecidos na forma de jogar e de estar no relvado. Aliás, os meus colegas comparam-me com ele e com o Dybala. Dizem que tenho um bom pé esquerdo. No Farense, observo todos os jogadores com atenção e todos me receberam bem, todavia, o Marco Matias é o atleta que mais me fascina. Ajuda-me imenso e aprendo muito ele. Mas também gosto muito do Fabrício e do Marcos Paulo", revela.

Diogo Paulo analisa ainda a relevância da Liga Revelação para o futebol português e entende que o crescimento da Liga 3 ofuscou a prova de sub-23. "A Liga Revelação tem crescido imenso e é excelente para lançar os atletas mais jovens. É uma oportunidade para os jogadores mostrarem todo o seu potencial e darem o salto. Contudo, com o desenvolvimento da Liga 3 esta prova perdeu algum espaço no panorama futebolístico", remata o médio do Farense.