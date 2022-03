"Quando disputamos títulos em grandes palcos, com clubes como Braga, Benfica e Sporting..."

Declarações de Vasco Botelho da Costa, treinador dos sub-23 do Estoril, após se tornar bicampeão da Liga Revelação.

Título: "As primeiras palavras têm de ir para a minha equipa técnica. São uma equipa técnica que engrandece este clube, engrandece este projeto, alguns deles têm três trabalhos e andam aqui de madrugada a montar vídeos e a analisar os adversários. Fizeram um trabalho incrível para que este sucesso se pudesse realizar. Pode parecer simples, mas objetivos como valorizar jogadores, conseguir lançar atletas na equipa principal, conseguir valorizar atletas para campeonatos mais competitivos e juntar a isso títulos não é nada fácil e também só é possível graças à grande estrutura que o Estoril tem e que nos dá todas as condições para termos este sucesso. Estamos todos de parabéns este grupo de atletas magnifico, grupo de atletas que sofreu grandes alterações desde a época transata, incluindo no mercado de inverno e não é fácil. Só com muito trabalho e dedicação é que conseguimos todo este conjunto de objetivos."

Terceira conquista em duas épocas: "Já tive a oportunidade de dizer, mais do que uma vez, que a Liga Revelação foi um acréscimo muito importante ao calendário competitivos das competições nacionais. O trabalho que foi feito, principalmente pelo canal 11 e pela FPF, valoriza ainda mais esse aspeto competitivo. Já saíram estudos que a Liga Revelação é a terceira maior fonte de recrutamento para a I Liga. Estamos a falar de um espaço importantíssimo para o crescimento e formação destes atletas. E eles próprios têm essa consciência. Quando disputamos títulos em grandes palcos, com clubes de referência como Braga, Benfica e Sporting, e ainda por cima conseguimos mostrar a nossa qualidade e a força do nosso projeto, como é óbvio isso tem de nos deixar orgulhosos."