Portimonense e Gil Vicente apuram-se para a Taça Revelação

Os alvinegros triunfaram no dérbi algarvio, diante do Farense, enquanto os gilistas levaram a melhor na visita ao Leixões.

Na jornada de todas as decisões da fase de apuramento para a Taça Revelação, o Portimonense triunfou no terreno do Farense (2-1), ultrapassou os leões de Faro na tabela classificativa e garantiu uma das duas vagas disponíveis.

À passagem dos 19 minutos, o ponta de lança Arian Kastrati ainda adiantou a formação da casa, mas os golos de João Tornich, mais conhecido por Alemão, aos 23", e de Davis Nascimento, na conversão de um penálti, já nos instantes finais do dérbi algarvio, selaram a qualificação dos guerreiros do Sul.

Quem também assegurou o bilhete foi o Gil Vicente, que venceu, fora de portas, o Leixões (3-1), terminando no primeiro lugar.

Desta forma, alvinegros e gilistas juntam-se a Estrela da Amadora, campeão da Liga Revelação, Famalicão, Estoril, Braga, Benfica e Vizela na Taça Revelação.