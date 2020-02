Pedras Rubras e os alegados insultos racistas: "Neste momento é a palavra de um contra o outro"

Alfredo Santos, presidente do Pedras Rubras, diz que nem o árbitro nem a polícia se aperceberam de insultos racistas no jogo de juniores com o Leça do Balio

O jogo de Juniores entre Pedras Rubras e Leça do Balio ficou marcado por alegados insultos racistas de um jogador do Pedras Rubras a Pete Carvalho Djob, do Leça do Balio, que pediu para sair ainda na primeira parte. Contactado por O JOGO, Alfredo Santos, presidente dos maiatos, diz que neste momento é a palavra de Pete Carvalho Djob contra a do jogador do Pedras Rubras.

"Não estive no jogo, mas após averiguar consegui apurar que nem o árbitro escreveu no relatório, nem a política se apercebeu de algo que se tenha passado. Neste momento é a palavra do jogador do Leça do Balio contra a palavra do jogador do Pedras Rubras. O nosso jogador diz que houve uma altercação e uma troca de palavras, mas que não houve insultos racistas", começa por dizer.

Alfredo Santos garante que se vier a apurar que houve, de facto, insultos racistas, o jogador será castigado. "Logo após o caso Marega enviei um comunicado para toda a gente a dizer do clube a dizer que não nos revemos nem pactuamos com atos racistas. Se vier a descobrir que houve insultos racistas, então emitiremos um pedido de desculpas e castigaremos o jogador. Mas o nosso jogador nem um amarelo levou... Depois do caso Marega isto sujeita-se a virar moda", atira.