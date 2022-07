Parceria luso-americana desenvolve futebol de formação em Cortegaça

Parceria entre o FC Cortegaça e a JP Stars, empresa especializada em terino individual de futebol, permite intercâmbio entre equipas dos dois países

A JP Stars e o Futpark acertaram este domingo uma parceria na presença dos coordenadores técnicos das duas instituições, do presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, e do presidente da Junta de Freguesia de Cortegaça, Sérgio Vicente.

A JP Stars é uma empresa especializada em treino individual de futebol, focada em aumentar a performance do jogador de futebol. Foi fundada por dois treinadores profissionais de futebol, Manuel Ramos e Edgar, juntamente com a Joe Palumbo Soccer Academy, uma referência no futebol de formação americano.

As atividades da JP Stars ocorrem nos campos do FC Cortegaça, que se associou a esta empresa procurando continuar a crescer e proporcionando mais valências aos seus jogadores e aos atletas dos clubes da região.

Segundo o coordenador técnico Manuel Ramos, "esta parceria luso-americana visa também permitir o intercâmbio entre equipas dos dois países, promovendo assim o desenvolvimento desportivo da região". Este domingo, disputou-se, de manhã, um jogo entre os sub-12 do FC Cortegaça e os sub-12 da Joe Palumbo Soccer Academy. E, à tarde, realizou-se o primeiro torneio de técnica individual JP Stars Futpark, onde os atletas dos dois clubes se misturaram e competiram entre si, cumprindo um conjunto de desafios técnicos.