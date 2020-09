Paragem no futebol de formação "compromete o futuro", admite Couceiro

Em entrevista à agência Lusa, em vésperas do arranque do Campeonato de Portugal, o responsável federativo admitiu ansiar pelo regresso das competições dos escalões de formação, suspensos desde março.

A paragem do futebol de formação provocada pela pandemia de covid-19 "compromete o futuro", admitiu esta quinta-feira o Diretor Técnico Nacional, José Couceiro, assegurando prontidão para a retoma, logo que possível.

"Evidentemente, a pandemia tem um custo desportivo elevadíssimo na lógica que conduz a um corte na evolução e trajeto de muitos jovens. Acresce que será inevitável registar-se uma taxa de abandono elevada, que também compromete o futuro. É um problema que não afeta apenas Portugal, mas todo o mundo", frisou José Couceiro.

"Para já, temos de nos focar nas opções que temos para minimizar os efeitos imediatos desta situação, ao mesmo tempo que aguardamos luz verde da Direção-Geral da Saúde (DGS) para podermos reatar as competições nos escalões de formação. Estaremos preparados para o dia em que isso for possível. E ansiamos pela chegada desse dia", referiu.

Em 25 de agosto, a DGS deu "luz verde" ao regresso das competições desportivas seniores, aliviando as regras para o futebol e excluindo as modalidades de pavilhão da testagem obrigatória à covid-19, ao contrário dos desportos de combate ou o râguebi, considerados de alto risco.

No entanto, aos escalões de formação das modalidades de médio risco, entre as quais se inclui o futebol e as modalidades de pavilhão, foram autorizados os treinos "no período de até 45 dias anterior à participação em competições internacionais agendadas" ou de forma individualizada.

Apesar disso, muitos clubes e escolas de formação têm permanecido sem atividade e, consequentemente, sem receitas.

"A FPF acompanha de muito perto a análise que tem sido feita sobre a possibilidade de retomar a atividade da formação. Como sabemos, já é possível fazer determinados tipos de treino, com limitações impostas pela DGS. Estamos a começar a atividade sénior e as escolas reabriram esta semana. É natural que esta reabertura de setores fundamentais do país seja avaliada antes de eventuais próximos passos", concluiu.