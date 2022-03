Pais e atletas sub-17 envolvem-se em pancadaria no jogo entre Gondomar e Sousense

Troca inicial de insultos, despoletada assim que o árbitro terminou a partida, redundou em agressões (pontapés, puxões, socos). Ninguém foi detido e não houve queixa formal à polícia.

Assim que o soou o último apito do jogo entre os vizinhos Gondomar e Sousense, no escalão de juvenis, na manhã do passado domingo, vários pais e, na sequência, também jogadores, envolveram-se em confrontos físicos numa bancada.

Segundo o "JN", que revelou uma filmagem dos incidentes ocorridos no Estádio 1º de Dezembro, na Foz do Sousa, os pais espectadores começaram a trocar insultos, que resultaram em agressões (pontapés, puxões, socos), tendo algumas pessoas sofrido quedas por entre as cadeiras, sofrendo também danos físicos.

Com a confusão instalada, numa bancada onde estavam cerca de meia centena de pessoas a assistir ao jogo, como mostra o vídeo do "Jornal de Notícias", alguns jogadores do Gondomar acederam ao piso e também se envolveram em confrontos.

A patrulha da Guarda Nacional Republicana, composta por dois elementos, que fazia a segurança do jogo entre Gondomar e Sousense, não conseguiu, refere o JN, impedir o escalar da violência. Ninguém foi detido e não houve queixa formalizada.

Quando chegou o reforço policial, o incidente já havia terminado e reinava a tranquilidade na bancada do Estádio 1.º de Dezembro. Nessa altura, uma mulher, ferida ligeiramente, desmaiou e foi socorrida e transportada para o hospital.

Inicialmente, o presidente do Sousense, Pedro Carvalho, afirmou ao "JN" desconhecer o episódio violento e recusou tecer comentários. Posteriormente, o clube, em reação num comunicado, expressou "total repúdio" e "distanciamento de qualquer ato de violência".