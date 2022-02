Pablo Maldini destaca-se na Liga Revelação e explica opção: "O grande fator foi a comida"

O lateral brasileiro Pablo Freitas tem-se exibido ao mais alto nível na Liga Revelação e faz lembrar o antigo craque italiano, Maldini. A experiência na Geórgia não foi boa e optou por Portugal devido à comida

Pablo Maldini é o nome futebolístico de Pablo Freitas. A alcunha remete para a antiga estrela italiana e o jogador brasileiro da equipa de sub-23 do Estoril promete dar que falar. O defesa-esquerdo, 21 anos, iniciou o percurso no Flamengo, clube onde passou nove anos com inúmeros títulos conquistados, e na época passada abraçou o primeiro projeto internacional ao mudar-se para a Geórgia, aventura que "não foi muito feliz". Nesta temporada, Maldini encontrou na equipa estorilista a estabilidade que tanto desejava.

Conquistar títulos e chegar à equipa principal são as metas primordiais." O Estoril é fantástico. É um clube bastante promissor e acolheu-me muito bem. Vou dar o máximo para ajudar a equipa a triunfar. Quero conquistar títulos aqui e chegar à equipa principal. Sinto-me capaz", sublinha o defesa. Com facilidade para se projetar pelo corredor esquerdo, Pablo mostra capacidade técnica e física para desequilibrar individualmente através de combinações rápidas com os companheiros. Na primeira época em Portugal, o defesa revela que a adaptação foi "bastante fácil" e a principal justificação para aceitar a proposta foi a... gastronomia. "Vim para Portugal pela facilidade de comunicação. O clima é bom e as pessoas são acolhedoras. Mas o grande fator foi a comida. É mesmo divinal", diz.

A cumprir a primeira época em Portugal depois de uma passagem curta pela Geórgia, o lateral de 21 anos, formado no Flamengo, vê no Estoril uma rampa de lançamento para chegar a outros patamares.

Maldini é um nome que não passa despercebido. Herdou-o do pai, Paulo, que era chamado de Maldini quando jogava nas ruas do Rio de Janeiro com os colegas, por ser alto, canhoto e jogar pela esquerda. Ao ouvir esse nome, Pablo adotou o apelido e a verdade é que colou.

A competir pela primeira vez na Liga Revelação, o defesa brasileiro revela que a prova é "importante para o crescimento dos jovens" e tem uma enorme projeção. "É uma montra. É um gatilho importante no percurso de um jovem e tem bastante visibilidade. Há bastante qualidade e é uma prova muito competitiva. Sabemos que as pessoas estão atentas", afirma Pablo Maldini.

Natural do Rio de Janeiro, Pablo Maldini deu os primeiros passos no futebol ao serviço do Flamengo e foi lá que foi companheiro de alguns atletas que agora dão cartas no futebol mundial, tal como Paolo Guerrero, Diego Alves, Willian Arão, Lucas Paquetá, entre outros. Todavia, houve um nome que marcou a carreira do lateral. Vinícius Júnior, agora jogador do Real Madrid, é um exemplo para Pablo Maldini, conforme o próprio admite. "Já naquela altura eu sabia que ele ia ter um grande futuro. Trabalhava muito e era diferenciado. Queria sempre mais e nunca estava satisfeito. Admiro-o muito, porque sei de onde ele veio e vi tudo pelo que teve que passar. De vez em quando, ainda falo com ele; sem dúvida marcou a minha carreira. É um grande ser humano", revela Pablo Maldini.

Nesses tempos, com a camisola das camadas jovens doFlamengo, o lateral estorilista conquistou um Campeonato Brasileiro sub-20, uma Supercopa de São Paulo júnior e uma Copa do Brasil. Em 2017, Maldini foi convocado por Zé Ricardo para a equipa principal do Mengão, porém, acaboupor não sair do banco.