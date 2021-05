A preparação de uma temporada que culminou com duas conquistas - a Liga e Taça Revelação - aos olhos de André Sabino, team manager dos sub-23 dos canarinhos

André Sabino chegou ao Estoril em janeiro de 2020, para assumir o cargo de team manager dos sub-23. Há mais de um ano na estrutura do clube, André contou a O JOGO os segredos das conquistas.

"Os jogadores foram os obreiros desta época, pelo trabalho que desenvolveram"

"A minha função é fazer a ponte entre todos os departamentos que trabalham junto da equipa. No caso específico dos jogadores, todas as questões relacionadas com eles passam por mim. Eles apenas se preocupam em jogar", começou por explicar. Relativamente à preparação para esta época de glória - que culminou com a conquista da Liga e Taça Revelação -, André Sabino explicou que critérios presidiram à escolha do plantel. "Começámos por fazer um trabalho de base com os jogadores que transitaram do ano anterior e apostámos bastante no recrutamento. A finalidade é chegarem ao patamar seguinte, a equipa principal. Até lá, há um processo de adaptação e de rendimento. Neste aspeto, tenho de realçar o trabalho feito pela nossa estrutura e equipa técnica, por terem conseguido juntar os jogadores em prol dos mesmos objetivos: serem melhores e jogarem todos os jogos para ganhar", referiu. A temporada foi atípica, mas a forma como o Estoril reagiu às adversidades fez com que se diferenciasse das restantes equipas. "Apesar de ter sido um ano difícil, o segredo acabou por estar na forma como nós nos focamos no nosso dia a dia. Os jogadores foram os grandes obreiros desta época, pelo trabalho que desenvolveram, por aquilo que fizeram e por terem acreditado nas nossas ideias", explicou.

Apesar de, no fim, ter corrido tudo de feição, a reta final do campeonato foi imprópria para cardíacos. Na penúltima jornada, o Estoril perdeu com o Famalicão (1-0) e viu o título a ficar comprometido. No entanto, para André Sabino esse foi o momento de viragem. "Depois desse jogo, tivemos uma conversa com os jogadores em que dissemos: perdemos o campeonato em Famalicão, mas, se por acaso o Leixões não ganhar o seu jogo, nós não vamos perder este campeonato uma segunda vez. Depois, quando o Leixões perdeu em Famalicão, os jogadores já sabiam que a mensagem era: nós não vamos perder este campeonato uma segunda vez. Foi isso que aconteceu. O segredo esteve desde sempre naquilo que foi a ambição, o trabalho e a forma como o grupo se entregou e empenhou rumo aos seus objetivos", concluiu o team manager.