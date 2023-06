Mil crianças animaram festa do projeto "ABC da Bola"

Evento organizado pela AF Porto, com o apoio das autarquias do distrito do Porto, encerrou edição do ano letivo de 2022/23 com muitas atividades no Estádio Municipal da Maia.

O dia da criança foi celebrado com muita festa na Maia. O Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho recebeu, esta quinta-feira, mais de 1000 crianças no evento final do projeto "ABC da Bola" do ano letivo 2022/23. Organizado pela AF Porto, com apoio das autarquias do distrito do Porto, o evento reuniu as escolas dos 18 concelhos do distrito que receberam esta iniciativa durante este último ano.

O local foi palco de muita alegria, com as crianças a jogar futebol, a correr, a brincar com insufláveis, mini-jogos e outras atividades. Mas sobretudo muita interação entre os mais pequenos e muita diversão.

Estiveram presentes o presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves, vários membros das 18 autarquias do distrito do Porto, e também Hélder Postiga e Arménio Pinho, em representação da Federação Portuguesa de Futebol.

As crianças tiveram uma grande interação com a PSP e o Corpo de Bombeiros, Proteção Civil e Polícia Municipal, com ações de sensibilização social, além de uma demonstração com cães.

Perante um estádio repleto de verde e branco, José Manuel Neves, presidente da AF Porto admitiu, na intervenção oficial, que este dia era uma realização que há muito tempo a Associação de Futebol do Porto ambicionava. "Se me dissessem que hoje estariam aqui 1000 crianças dos 18 concelhos do distrito do Porto não me acreditaria. Foi um caminho difícil ao longo deste ano, mas é um verdadeiro sentimento de missão cumprida. Agradeço a todos os municípios, a todos os professores e encarregados de educação e a todos as crianças, pois é por eles e para eles que estamos aqui hoje", afirmou. "Este é um projeto que vai continuar a crescer", prometeu. "Queremos continuar a agregar a este projeto mais agrupamentos de escolas, mais escolas e mais alunos. Acima de tudo queremos contribuir para que mais jovens façam desporto, que joguem futebol e futsal e que fintem o sedentarismo, os jogos de computador e o tempo dentro de casa", rematou.