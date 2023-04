"Meninos" da Reboleira escrevem página de ouro: "Queremos fazer a dobradinha"

Tricolores sagraram-se campeões da Liga Revelação e Guilherme Fernandes, guarda-redes estrelista, afirma a O JOGO que o grupo está agora de olhos postos na dobradinha. O lisboeta, 22 anos, foi o guardião menos batido das fases regular e de campeão da Liga Revelação. A viver "um bom momento", Guilherme não tem dúvida que a "união" foi decisiva.

A festa do título fez-se na Reboleira, apesar de, à partida para a última ronda, ser um cenário pouco provável para tal acontecer. O Estrela da Amadora sagrou-se campeão da Liga Revelação 2022/23, em época de estreia, num final de campeonato dramático - os amadorenses apenas passaram para o primeiro lugar aos 86 minutos do Famalicão-Estoril, quando os minhotos fizeram o 2-1 no jogo que terminou 3-1. Os comandados de Francisco Calisto fizeram o que lhes competia e venceram o Braga, por 1-0, e a obrigatória derrota do bicampeão Estoril aconteceu. Estrela, Famalicão e Estoril acabaram com 17 pontos, cada, mas o clube da Amadora ficou em vantagem no confronto direto.

Guilherme Fernandes, guardião de 22 anos que chegou esta temporada à Reboleira, foi um dos jogadores mais importantes nesta campanha de sucesso. O lisboeta, que atuou em 24 jogos, dá nas vistas pela sua liderança e maturidade, testemunhadas nas quatro linhas, auxiliando os tricolores a conquistar o campeonato. "É uma sensação única e inexplicável. Acordei hoje [ontem] de manhã e pensei que estava a sonhar, mas afinal é tudo real. Merecemos este troféu, durante a semana estávamos muito confiantes e nunca nos faltou fé. A chave é a nossa união. Somos uma verdadeira família e remámos todos para o mesmo lado", sublinha Guilherme a O JOGO.

O número 22 foi o guarda-redes menos batido nas fases regular e de campeão da Liga Revelação, assumindo que vive uma fase extremamente positiva. "Sem dúvida que atravesso um bom momento, mas só tenho que o agradecer aos meus colegas e a toda a estrutura do Estrela da Amadora. Agora tenho de dar-lhe continuidade", reconhece, admitindo que o grupo já está a pensar no próximo objetivo. "Queremos fazer a dobradinha. O primeiro objetivo está fechado e vamos atrás do segundo. A Taça Revelação vai ser muito competitiva. Os olhos estão todos postos em nós e não tenho dúvidas de que nos irão respeitar cada vez mais", remata.

Equipa principal no horizonte

Guilherme Fernandes é presença assídua nos treinos da formação de Sérgio Vieira, na qual pretende afirmar-se a curto prazo. "Ambiciono estrear-me na segunda liga pelo Estrela da Amadora e mostrar que mereço o meu espaço no plantel. Passo a passo, sei que irei lá chegar", assegura o guarda-redes, admirador do alemão Manuel Neuer, do Bayern Munique. "Acompanho-o desde pequeno e identifico-me com a forma de estar dele. É muito forte dentro dos postes e joga bem com os pés", diz sobre o colega de posição que está lesionado.