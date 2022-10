Maxuel, o "menino" do Farense que sonha triunfar na Europa

Maxuel, 22 anos, conta a O JOGO que atuar no Velho Continente era uma das grandes ambições da carreira e agora pretende estrear-se na equipa principal dos leões de Faro. Finalização e capacidade física fazem do avançado o tradicional "matador" que qualquer treinador gosta de ter. Já marcou por duas vezes e afirma que o foco está num bom desempenho na Liga Revelação.

"Agora vai ser sempre a marcar", atira Maxuel a O JOGO, num tom bem-disposto, isto depois de ter faturado na estreia a vencer do Farense na Liga Revelação.

"Estou determinado a dar o melhor de mim e isso tem-se refletido nos jogos. Procuro sempre ajudar o clube", explica, já mais a sério, o avançado de 22 anos, que causou estragos na última jornada diante do Sporting (triunfo por 3-1).

O avançado atravessou o Atlântico, sozinho, em busca do sonho de brilhar no Velho Continente e deixar uma marca, onde diz ter "mais oportunidades". A adaptação a Portugal foi "tranquila" e na temporada passada, Maxuel vestiu a camisola do Esperança de Lagos, emblema onde marcou nove golos em 24 encontros.

Nesta época, o matador mudou-se para os leões de Faro e pretende retribuir pela forma como foi recebido. "O grupo tem muita qualidade e temos potencial para fazer bonito na Liga Revelação. Somos humildes e muito unidos. O clube e os meus companheiros acolheram-me muito bem e quero retribuir com golos e troféus", assume.

Em ascensão rápida, Maxuel não esconde que ambiciona chegar a outros patamares, tal como atuar na Liga dos Campeões, porém, de momento, o foco é no Farense. O avançado é presença assídua nos treinos da formação de Vasco Faísca, onde pretende um lugar a curto prazo.

"Tenho sido chamado à equipa principal, fruto do meu trabalho. Sou um atleta que nunca desiste e quero crescer e evoluir, de modo a estrear-me na segunda liga ao serviço deste grande clube", remata.

Botafogo foi marcante

No Brasil, Maxuel iniciou o percurso futebolístico no clube da sua terra, o Primavera. Contudo, depressa deu o salto para um dos maiores emblemas brasileiros. "Foi um sonho vestir a camisola do Botafogo. Devo muito ao clube pelo que sou hoje, como jogador e pessoa. Passei momentos únicos lá", recorda.

Prova intensa e competitiva

O próximo desafio do Farense, a 10 de outubro, é frente ao Portimonense, jogo a contar para a quarta jornada da Liga Revelação. Independentemente dos resultados, Maxuel não tem dúvidas sobre a importância desta competição no desenvolvimento de jovens jogadores, afirmando que a competitividade é muito alta. "Esta prova é muito boa para os atletas mais jovens, ajuda bastante na transição de júnior para sénior e tem uma grande visibilidade. No ano passado, estive no Campeonato de Portugal e posso dizer que a Liga Revelação é mais intensa e mais difícil de encaixar. Há miúdos com muita qualidade", considera.

Determinado a subir todos os degraus da escadaria do sucesso, o brasileiro aponta uma cara bem conhecida do futebol mundial como maior referência. "O meu ídolo é o Zlatan Ibrahimovic. A personalidade dele é fantástica. A confiança, a determinação e capacidade de superação fascinam-me. Como jogador, identifico-me muito com ele, pois é um atleta frio e que não perdoa à frente da baliza. Tem faro de golo e protege muito bem a bola. O que ele promete, faz ", remata.