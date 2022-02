Luís Miguel, o extremo campeão mundial sub-20 que podia ter sido "um Capucho"

Luís Miguel guarda a medalha de campeão do mundo

37.º aniversário d' O JOGO - Foi campeão mundial de sub-20 com Jorge Costa, Rui Costa, Figo... Lesões impediram-no de progredir na carreira.

Trinta de junho de 1991. O velhinho Estádio da Luz enche com mais de 100 mil pessoas nas bancadas para a final do Mundial de sub-20. Portugal, vencedor em 1989, derrota o Brasil nas grandes penalidades e sagra-se bicampeão.

A história é conhecida e a geração, aquela futura geração de ouro, tinha nomes como Jorge Costa, Rui Costa, João Vieira Pinto, Capucho, Abel Xavier, Rui Bento... Entre os 18 convocados de Carlos Queiroz, 14 acabam as carreiras com mais de 100 jogos na I Liga e três passam as duas dezenas.