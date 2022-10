Liga Revelação: Vizela continua líder a norte e Estrela da Amadora bate Sporting a sul

Encontros relativos à quinta jornada da competição de sub-23.

O Estrela da Amadora recebeu e venceu o Sporting por 1-0, em jogo a contar para a quinta ronda da Série B da Liga Revelação.

No Estádio das Seixas, na Malveira, Michel Camargos fez o único golo da partida, aos 41 minutos. Com este resultado, a turma tricolor soma os primeiros três pontos e é sexta, enquanto os leões descem para o sétimo e último lugar, também com três pontos.

Já a norte, realizaram-se duas partidas. O Vizela bateu o Marítimo por 2-0 (com Friday Etim, aos 33", e Hugo Oliveira, aos 39", a marcarem), enquanto o Rio Ave foi ao Estádio do Mar, em Matosinhos, vencer o Leixões por 0-1. Figo, aos 62 minutos, fez, de grande penalidade, o golo da vitória vilacondense.

Desta forma, a equipa vizelense continua na liderança da Série A (agora com dez pontos), os rioavistas são segundos (com sete), o conjunto madeirense ocupa a sexta posição (com três) e os matosinhenses estão no sétimo e último lugar, ainda sem qualquer ponto conquistado.