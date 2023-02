Liga Revelação: repartição de pontos entre Famalicão e Benfica

Já o Estoril, bicampeão em título, levou a melhor na visita ao Braga.

Realizaram-se, esta terça-feira, três encontros da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

No Estádio do Clube Desportivo das Aves, o Vizela recebeu e bateu o Estrela da Amadora por 3-2. Monsuru Opeyemi, Gonçalo Cunha e Prosper Obah marcaram para a turma vizelense, enquanto Weslei Ferreira e Isnaba Graça apontaram os golos da formação da Reboleira.

Por outro lado, Famalicão e Benfica empataram a uma bola. No Parque de Jogos Albano Martins Coelho Lima, em Pevidém, o extremo francês Junior Kadile adiantou o conjunto famalicense no marcador com um belo gesto técnico, mas, ainda antes do intervalo, João Veloso, centrocampista de 17 anos, numa genial jogada individual dentro da área, ditou a divisão de pontos.

Já o Estoril, bicampeão em título, triunfou no terreno do Braga (1-2). Na Cidade Desportiva dos arsenalistas, Finn Dicke (45+1") e Martim Filipe (59") colocaram os canarinhos a vencer por 0-2, sendo que, já perto do apito final, quando os visitantes estavam reduzidos a dez - Ricardo Fernandes foi expulso aos 75", por acumulação de amarelos -, David Nzanza (90") reduziu para os guerreiros do Minho.