Liga Revelação: líder Benfica empata na deslocação ao Estrela da Amadora

Na Malveira, águias e estrelistas não conseguiram desfazer o nulo no marcador

Em contrapartida, a norte, o Famalicão levou a melhor sobre o Leixões e ​​​​​​​segue na perseguição ao Vizela, que ocupa o primeiro lugar.

Realizaram-se, esta terça-feira, quatro jogos da Liga Revelação. A norte, em partidas a contar para a décima jornada da competição de sub-23, o Famalicão recebeu e venceu o Leixões por 3-1. Afonso Rodrigues, na conversão de uma grande penalidade, Nuno Martelo e Leonardo Oliveira marcaram para o conjunto da casa, enquanto Adriano Amorim apontou o golo da turma matosinhense.

Já o Gil Vicente bateu, fora de portas, o Rio Ave, por 0-2. No Estádio do Clube Desportivo das Aves, os galos de Barcelos chegaram à vantagem a abrir a segunda parte, quando João Barros cruzou da esquerda e José Botelho, com um corte infeliz, acabou por fazer autogolo. Aos 75", Miguel Monteiro fechou a contagem para a formação gilista.

Por outro lado, a sul, também para a ronda dez, o bicampeão Estoril não foi além de um empate, a duas bolas, na receção ao Mafra. No Estádio Nacional do Jamor, Mabrouk Rouai e Iuri Tavares assinaram os tentos dos canarinhos, ao passo que Guilherme Henrique e Leandro Ferreira foram os autores dos golos dos mafrenses.

No confronto entre o Estrela da Amadora e o líder Benfica, referente à terceira jornada, também houve divisão de pontos. No Estádio das Seixas, na Malveira, num desafio disputado perante condições climatéricas muito adversas, o nulo prevaleceu no marcador.