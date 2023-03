Liga Revelação: Gil Vicente bate Marítimo e cimenta liderança

Já o Mafra foi ao terreno do Farense conquistar os três pontos.

Realizaram-se, esta sexta-feira, os dois últimos jogos da nona jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação.

No Estádio de Vila Chã, em Esposende, o líder Gil Vicente recebeu e venceu o Marítimo por 2-0, com Samuel Machado, aos 71 minutos, e Miro, à passagem dos 82", a apontarem os golos dos galos de Barcelos.

Já no Estádio de São Luís, em Faro, o Farense foi derrotado pelo Mafra, por 0-2. Aos 53 minutos, Rúben Amaral abriu o ativo para a formação visitante e, em cima do apito final, aos 90", Edu Ferreira fechou a contagem, numa altura em que a equipa da casa estava reduzida a dez - aos 57", Tiago Madeira levou vermelho direto.

Recorde-se que, esta quinta-feira, dia 9, Rio Ave e Leixões empataram a uma bola, enquanto o Sporting levou a melhor na receção ao Portimonense (3-2).