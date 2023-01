Liga Revelação: Famalicão vence e apura-se para a fase de campeão

A equipa orientada por José Vilaça bateu o Rio Ave, num encontro em atraso da sexta jornada da Série A da competição de sub-23.

O Famalicão garantiu, esta quinta-feira, o passaporte para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

A equipa orientada por José Vilaça venceu, fora de portas, o Rio Ave por 3-1, numa partida em atraso da sexta jornada da Série A da competição de sub-23, e, desta forma, vai disputar o título da prova.

No Estádio do Clube Desportivo das Aves, Afonso Rodrigues, com um bis, e Leonardo Oliveira marcaram para a turma famalicense, enquanto Pipo fez o golo dos vila-condenses.