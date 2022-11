Liga Revelação: Famalicão conquista os três pontos no Mar

O Vizela foi a Vila do Conde vencer, enquanto o Estrela da Amadora derrotou o Farense.

Realizaram-se, esta quarta-feira, três jogos da Liga Revelação.

A norte, o Famalicão foi ao terreno do Leixões vencer por 0-2, numa partida a contar para a terceira jornada da competição de sub-23. No Estádio do Mar, em Matosinhos, os golos de Gustavo Sá e Mauro Ribeiro selaram a vitória famalicense.

Já para a quarta ronda da prova, o Vizela triunfou, por 2-4, no reduto do Rio Ave, com Gonçalo Cunha, Tiago Ventura, Monsuru Opeyemi e Rúben Alves a marcarem para os vizelenses e Diogo Ribeiro e Julien Lomboto a fazerem os tentos dos vila-condenses.

A sul, em jogo da sétima jornada, o Estrela da Amadora bateu o Farense, por 2-0. Perto do intervalo, aos 44 minutos, Didier Mosquera cruzou da direita e Michel Camargos, ao segundo poste, de pé esquerdo, correspondeu da melhor forma. Aos 90+2", Isnaba Graça, após um livre batido por Samuel Njoh, fechou as contas do marcador.