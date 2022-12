Liga Revelação: Braga vence Leixões no fecho da 11ª jornada

A turma arsenalista está agora a um ponto do líder Vizela, que tem mais um jogo disputado.

O Braga bateu, fora de portas, o Leixões por 0-1, na partida de encerramento da 11ª jornada da Liga Revelação.

No Estádio do Mergulhão, em Oliveira de Azeméis, foi preciso esperar pelo segundo tempo para o momento-chave do encontro. Aos 50 minutos, Rodrigo Macedo foi derrubado, dentro da área, pelo guarda-redes João Correia e o árbitro Daniel Pinto assinalou penálti.

Na conversão do castigo máximo, o avançado de 19 anos - que, recentemente, se estreou pela equipa principal dos guerreiros do Minho, no desafio frente ao Paços de Ferreira, para a Taça da Liga - não tremeu e apontou o sexto golo da conta pessoal na atual edição da competição de sub-23, sendo o melhor marcador da Série A da prova.

Com este triunfo, a turma arsenalista soma agora 19 pontos e ocupa o segundo lugar da tabela classificativa, estando a um ponto do líder Vizela, que tem mais um jogo disputado. Já o conjunto de Matosinhos permanece na última posição, com seis pontos.